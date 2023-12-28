الجمعة 29 ديسمبر 2023
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مصر

فعّال.. رابط موقع وزارة التضامن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

رابط موقع وزارة التضامن للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024.. ارتفعت معدلات الاستعلام من ملايين المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للتمتع بالعديد من الخدمات التى تقدمها الدولة لذوى الإحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا تحديد مواعيد الكشف الطبي من خلال الموقع الالكتروني.

فعال.. رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي X وفيسبوك، عن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والذى يتيح خدمات متنوعه منها الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كما اتاحت وزارة التضامن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، ما يتيح للمستفيدين التمتع بالعديد من المزايا والخدمات المتنوعة منها التعيين في الوظائف من خلال نسبة 5%، ونسبة خصم على تذاكر القطار والمترو والمواصلات العامة، وأيضا إتاحة الفرصة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم المختلفة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة 2024

 كذلك، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إتاحة خدمات متنوعه من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمى.

وتستعرض "الدستور "، العديد من الخدمات، منها تقديم طلب جديد، أو إعادة إصدار طلب.

كما يتم إتاحة الاستعلام عن حالة الطلب المكدم، وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي من هنااا

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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وموعد ظهور النتيجة

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لذوي الإعاقة

فى النهاية، يتيح موقع وزارة التضامن الاجتماعي، تسجيل كافة البيانات للشخص المستفيد مثل موعد الكشف الطبي في اللجنة الطبية التبع لها، وموعد استلام التقرير النهائى والبصمة على القرار.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة

فى الختام، اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة نيفين القباج، وذلك عبر الموقع الالكتروني الرسمى، العديد من الخدمات المميزة والتى يتم التعرف عليها من خلال الأيقونات، منها برنامج الدعم المالي تكافل وكرامة للأسر الفقيرة ومعدونى الدخل، وأيضا خدمات برنامج مودة، والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية ملايين الأسر الفقيرة وغير القادرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي رابط موقع وزارة التضامن رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة 2024 موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات المتكاملة 2024 رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي كارت الخدمات

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