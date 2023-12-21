الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 لذوي الإعاقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

تزايد البحث في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل العديد من المواطنين للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة لخدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من الاستفادة من المزايا التي تقدمها البطاقة في العديد من الجهات الحكومية المختلفة بكل سهولة.

وفيما يلي، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، من خلال السطور التالية:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

- يمكن للمواطنين الحصول على فحوصات مجانية في المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم الوطني 2023.

- أو الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، ويجوز للراغبين في التعيين الحصول على حصة 5% في الوظائف الحكومية، من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة.

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023

أعلنت الوزارة أنه أصبح من الممكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 إلكترونيا بسهولة ودون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على الرابط (هنـــــــــــــا).

- ثانيًا: الضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

- ثالثًا: الضغط على أيقونة "الاستعلام عن التطبيقات".

- رابعًا: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- خامسًا: الضغط على زر "بحث".

الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توفر هذه البطاقة الوقت والجهد.

ومن خلاله، لا يضطر الأفراد ذوو الإعاقة إلى الانتظار لساعات طويلة في الطوابير أو زيارة مكاتب الوزارة شخصيًا، وتتمثل الشروط المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة كما يلي:

- أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- يجب أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، وذلك للحصول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم عام 2023.

- يجب أن يكون لدى المتقدم تقرير طبي من الجهة المختصة يثبت إعاقته.

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تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

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