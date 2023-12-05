الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة توفره الدولة لذوي الهمم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لتوفيره حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من التجاهل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة

يمكن  لذوي الهمم تقديم طلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي  https://www.moss.gov.eg/، انقر فوق "خدمات ذوي القدرات الخاصة" في شريط القائمة العلوي، اختر "تقديم طلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة" من القائمة المنسدلة، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، ورقم الهاتف.

اختر نوع الإعاقة التي تعاني منها، قم بتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل «شهادة الميلاد- تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة- صورة شخصية»، انقر فوق إرسال الطلب، سيتم مراجعة الطلب من قبل لجنة طبية متخصصة. إذا تم قبول طلبك، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد ذلك، ستحتاج بعد ذلك إلى حجز موعد للكشف الوظيفي في مكتب التأهيل التابع لدائرة الرعاية الاجتماعية في منطقتك وبعد الخضوع للكشف الطبي ستحصل على كارت الخدمات المتكاملة إذا انطبقت عليك كافة الشروط اللازمة لذلك. 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والفئات المستحقة

استعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

 

المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي «شهادة الميلاد - تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة - صورة شخصية»، يجب أن تكون شهادة الميلاد سارية المفعول، وأن يكون التقرير الطبي معتمدًا من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وأن تكون الصورة الشخصية مقاس 4x6.

txt

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كارت الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي عبد الفتاح السيسي تقديم كارت الخدمات المتكاملة خدمات ذوي القدرات الخاصة

مواد متعلقة

تأجيل إعادة محاكمة متهمة بقضية "خلية المنيا الإرهابية" لجلسة 20 يناير

رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 وموعد الامتحانات

إحالة المتهم بقتل خطيبته السابقة فى عمارات العبور إلى الجنايات

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد دمياط

هل يسيطر جوجل على حسابات التواصل الإجتماعي؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يجيب

إحالة عاطلين متهمين بقتل شاب داخل شقته في عين شمس للجنايات

سعر جرام الذهب اليوم في مصر وأسعار السبائك والجنيه الذهب

أدباء شباب: هكذا سرد أحمد خالد توفيق المأساة الفلسطينية في روايته "قصاصات"

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة