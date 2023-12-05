كارت الخدمات المتكاملة توفره الدولة لذوي الهمم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سعى لتوفيره حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من التجاهل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط تقديم كارت الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الهمم تقديم طلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي https://www.moss.gov.eg/، انقر فوق "خدمات ذوي القدرات الخاصة" في شريط القائمة العلوي، اختر "تقديم طلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة" من القائمة المنسدلة، أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وعنوان السكن، ورقم الهاتف.

اختر نوع الإعاقة التي تعاني منها، قم بتحميل المستندات المطلوبة، والتي تشمل «شهادة الميلاد- تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة- صورة شخصية»، انقر فوق إرسال الطلب، سيتم مراجعة الطلب من قبل لجنة طبية متخصصة. إذا تم قبول طلبك، فستتلقى رسالة بريد إلكتروني تؤكد ذلك، ستحتاج بعد ذلك إلى حجز موعد للكشف الوظيفي في مكتب التأهيل التابع لدائرة الرعاية الاجتماعية في منطقتك وبعد الخضوع للكشف الطبي ستحصل على كارت الخدمات المتكاملة إذا انطبقت عليك كافة الشروط اللازمة لذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي «شهادة الميلاد - تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة - صورة شخصية»، يجب أن تكون شهادة الميلاد سارية المفعول، وأن يكون التقرير الطبي معتمدًا من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وأن تكون الصورة الشخصية مقاس 4x6.