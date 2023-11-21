الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والفئات المستحقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حيث كثر البحث على جوجل عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي. فى هذا السياق ترصد “الدستور” خلال التقرير التالى تفاصيل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بالإضافة إلى الخطوات التى يحب إتباعها.

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«خطوات يجب إتباعها»

وقد أعلنت وزارة التضامن عن الخطوات التى يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 من خلال الدخول على هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineHome

 

وفى الخطوة الثانية يمكنك النقر على خانة استعلام طلبات وبعد اختيار استعلام طلبات، يستوجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية ثم  النقر على خانة بحث ثم بعد ذلك من خلال الاستعلام يتم  ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم 2023 للشخص المتقدم.

وقد أعلنت وزارة التضامن عن الفئات التى تستحق كارت الخدمات المتكاملة وهى كالتالى: 

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

 - ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

 - فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

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