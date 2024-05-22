التحقيق فى مقتل مدرس بالرصاص داخل سنتر تعليمى بالمطرية

تستمع نيابة شرق القاهرة لأقوال الجيران والشهود في مقتل صاحب سنتر دروس خصوصية بطلقة خرطوش في منطقة المطرية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واستكمال التحقيقات.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بسبب منع المجني عليه للمتهم من دخول القاعة برفقة شقيقة زوجته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بإطلاق الأعيرة النارية داخل سنتر تعليمي بمسمى عمر بن الخطاب، ومقتل شخص بداخله في منطقة المطرية بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين إصابة صاحب سنتر تعليمي يدعى "وائل. ب" على يد أحد أقارب طالبة.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم ارتكب الجريمة على إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين الضحية لرفض الأخير دخول المتهم إلى السنتر.

وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.