التحقيق مع عامل سرق 8 آلاف دولار من سيارة في كرداسة

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عامل مغسلة بتهمة سرقة 8000 دولار من داخل سيارة أثناء صيانتها في كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو روان بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده لديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.