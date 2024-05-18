السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع عامل سرق 8 آلاف دولار من سيارة في كرداسة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عامل مغسلة بتهمة سرقة 8000 دولار من داخل سيارة أثناء صيانتها في كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك سيارة يفيد باكتشافه سرقة مبلغ 8000 دولار من داخل السيارة ملكه عقب صيانتها داخل أحد الأماكن بمنطقة أبو روان بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مغسلة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده لديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

نيابة شمال الجيزة عامل بمغسلة سرقة 8000 دولار سيارة أمن الجيزة

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