الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط العالمية.. وخام برنت يسجل 81.82 دولارًا للبرميل

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كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما يُشير إلى أن السوق أصبح غير متوازن مع تزايد خطر الاتجاه الهبوطي السابق في الأسعار.

ارتفاع اسعار النفط العالمية وخام برنت يسجل 81.82 دولار

وتابع التقرير، أن خام برنت سجل 81.82 دولار فيما سجل أمس 81.12 دولار، وحقق خام غرب تكساس 77.60 دولار، فيما سجل أمس 76.49 دولار، وحقق خام أوبك 81.08 دولار، فيما سجل أمس 84.08 دولار.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستنتج بحول نهاية عام 2023 حوالي 527 مليون طن من النفط، و440 مليون طن من الفحم، و33 مليون طن من الغاز، وتخفض إنتاجها للغاز بمقدار 30 مليار متر مكعب نتيجة لانخفاض الإمدادات إلى أوروبا، ومن المتوقع كذلك نمو إنتاج الكهرباء بنسبة 0.8% عام 2023.

وقال “نوفاك”، خلال اجتماع للجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء: "إذا تحدثنا عن إنتاج النفط، فإننا نتوقع إنتاج حوالي 527 مليون طن، بعد أن كان في العام الماضي عند مستوى 535 مليون طن، بالنسبة للفحم، سننتج حوالي 440 مليون طن، مقارنة بالعام الماضي والذي كان في نفس المستوى بحوالي 442 مليون طن"، في الوقت نفسه، سينمو إنتاج الكهرباء في روسيا بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.15 تريليون كيلو وات ساعة

 

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