الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عقب اختطاف الحوثى لسفينة إسرائيلية.. مخاوف من زيادة كلفة التأمين وارتفاع أسعار البترول

سفينة الإسرائيلية
سفينة الإسرائيلية المختطفة

في وقت سابق من اليوم، احتجزت جماعة الحوثي في اليمن سفينة شحن تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، حسبما أفادت وكالة رويترز الاخبارية. 

 

وبحسب التقرير الصادر فأن الأزمة سريعًا ما قد تبلورت بشدة خاصة وإنها عبر معبر من أهم معابر العالم، وهو ما يزيد كلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.

 

ومن جهتها، أشارت صحيفة الجارديان البريطانية، فقد كانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل زعمت إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي. 

 

ارتفاع الأسعار بشكل مباشر 

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الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

وحسب ما أورده التقرير فإن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، وفقًا لكوفاتاريو الذي رأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار، كوفاتاريو اعتبر أيضًا أن المنطقة ستشهد ارتفاعًا في أسعار التأمين على الشحن البحري، وخصوصًا بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.

 

وختم التقرير الصادر حول تداعيات احتجاز الحوثي السفينة انه على الرغم من أن جماعة الحوثي في اليمن هي من احتجزت السفينة، إلا أن إسرائيل سارعت إلى اتهام إيران، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الحادث "تصعيدًا في عدوان إيران"، وله "تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية"، وهو ما فاقم مخاوف حدوث تطورات.

أسواق نفط الحوثي إسرائيل البحر الاحمر

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