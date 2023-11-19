مستشار عسكري: اختطاف الحوثيين سفينة الشحن الإسرائيلية مؤشر خطر لتصاعد الحرب (فيديو)

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن حادث اختطاف جماعة الحوثي سفينة شحن في البحر الأحمر، يشير إلى خطورة خروج الحرب في الفترات المقبلة خارج نطاق قطاع غزة، الذي يشهد تصعيدا متواصلا بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الحادث سيؤثر سلبا على الملاحة البحرية في المنطقة، وسيزيد من تكاليف التأمين على النقل البحري، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن سلوكيات جماعات مسلحة تهدف إلى إعاقة الملاحة والتجارة.

وأكد الحلبي، ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمنع اتساع دائرة الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية، داعيا إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية من كل الأطراف المعنية، وقال إن عدم التوصل إلى حل سلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل المنطقة تواجه تداعيات كبيرة وخطيرة على الأمن والاستقرار.