الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، مساء الأحد، الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وقال، في بيان مصور، إن العملية انطلاقًا منَ المسئوليةِ الدينيةِ والإنسانيةِ والأخلاقيةِ تجاه الشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ وما يتعرضُ لهُ من حصارٍ ظالمٍ واستمرارِ المجازرِ المروعةِ والبشعةِ من قِبَلِ العدوِّ الإسرائيلي.

أشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تتعاملُ معَ طاقَمِ السفينةِ وفقًا لتعاليمِ وقيمِ دينِنا الإسلامي.

وجدد تحذيرَه لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل مَعَه بأنها سوفَ تصبحُ هدفًا مشروعًا.