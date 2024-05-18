قرار "النقض" يعلّق إدراج أبوتريكة على قوائم الإرهاب حتى عام 2028

قال المحامي محمد فتحي، إن قرار محكمة النقض اليوم لصالح موكله ضمن 1500 بينهم لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة، يتضمن قبول نقض قرار الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية وإعادة مراجعة القرار رقم 5 لسنة 2018.

وأوضح أن القرار السابق بالإدراج صدر في 12 أبريل 2023 من الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناءً عليه تم الطعن رقم 12 لسنة 2023 على إدراج أكثر من 1500 بمن في ذلك لاعب نادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة.

وأشار إلى أن الطلب كان مقدمًا من نيابة أمن الدولة بعد تحقيقات وجمع تحريات وأدلة تدين 1500 بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم تقديمه لرئيس دائرة الجنايات وصدق عليه دون حضور المتهمين أو المتورطين أو الدفاع عنهم بالوكالة، مما يجعله إجراء شكليًا.

وتابع: "هذا يعتبر أمرًا جيدًا، لأن قاضي الجنايات خلال نظره الطلب مرة أخرى سيراعي الملاحظات وقبول النقض من قبل المحكمة، وأثره القانوني أنه سيجعل قرار الإدراج لـ1500 على قوائم الإرهاب من 2023 حتى 2028 كأنه لم يكن، حتى يتم تأييده أو إلغاؤه فأصبح القرار هنا معلقًا".

وقضت محكمة النقض بقبول طعن 121 متهمًا على إدراجهم على قوائم الإرهاب، أبرزهم لاعب الكرة محمد أبوتريكة، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة المحاكمة لمن طعن ومن لم يطعن والبالغ عددهم 1500 أمام دائرة الجنايات.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا بإدراج العديد من الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بإعادة نظرها مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.