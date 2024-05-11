السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أولى جلسات طعن المتهمين بقتل "صيدلي حلوان" أمام محكمة النقض غدا

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

تنظر دائرة "هـ" الجنائية  بمحكمة النقض، غدا الأحد، أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"صيدلى حلوان"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالسجن المشدد من 10 إلى 15 سنة لإدانتهم بواقعة احتجاز وتعذيب المجني عليه لإرغامه على تطليق زوجته الثانية. 

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين لارتكابهم واقعة احتجاز وتعذيب المجنى عليه ولاء سعيد لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته- بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ5 آخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان.

كان النائب العام قد أحال المتهمين السبعة المحبوسين احتياطيا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة. 

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين السبعة ارتكبوا جرائم استعراض القوة وتلويحهم بالعنف (البلطجة) واستخدامه ضد المجني عليه ولاء سعيد مصطفى زايد (صيدلي مقيم بمنطقة حلوان)، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

دائرة الأحد محكمة النقض أولى جلسات الطعن المتهمين صيدلي حلوان

مواد متعلقة

تأجيل استكمال محاكمة 35 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ10 يونيو

تأييد حبس المتهم المتسبب فى عاهة للإعلامية إيمان الحصرى عامين مع الشغل

تأجيل محاكمة متهم فى "أحداث اقتحام قسم كرداسة" لـ29 مايو

بدء جلسة استكمال محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر

وصول المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر إلى محكمة جنايات القاهرة

اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة وسرقة متعلقاتها فى قصر النيل

استكمال إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث اقتحام مركز كرداسة" اليوم السبت

اليوم.. استكمال محاكمة 35 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"الأوقاف" تمنع تصوير الجنازات فى المساجد

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

خطوبة أحمد العوضى.. حقيقة أم شائعة جديدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟