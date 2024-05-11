السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأييد حبس المتهم المتسبب فى عاهة للإعلامية إيمان الحصرى عامين مع الشغل

الاعلامية إيمان الحصري
الاعلامية إيمان الحصري

قضت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتأييد حبس المتهم بالتسبب في خطأ طبي للإعلامية إيمان الحصري، عامين مع الشغل.

وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على الدكتور "م.غ"، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإثنين، القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية حكمها على الطبيب المتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية؛ لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021 جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وأجرى المتهم عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج مساء DMC، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد يودي بحياتها.

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