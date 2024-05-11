تأجيل استكمال محاكمة 35 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ10 يونيو

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 متهمًا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لجلسة 10 يونيو للاطلاع.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وتابع: "المتهمون من التاسع حتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين حتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

واستكمل أمر الإحالة: "المتهمون جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي".

وتبيَّن من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.