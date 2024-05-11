بدء جلسة استكمال محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى قطر

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عامًا، من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- القليوبية، وأنه قتل عمدًا اثنين من المجني عليهم خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض "سكين"، حيث عاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدًا قتلهما؛ ما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهى أنه في ذات الزمان والمكان قتل عمدًا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما، وأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما، حال حضوره للمسكن.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه جنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول "لاب توب" المملوك للمجني عليه علي شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحًا أبيض "سكينًا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.