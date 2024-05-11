اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على فتاة وسرقة متعلقاتها فى قصر النيل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة وسرقة متعلقاتها في منطقة قصر النيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق كامل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري، وأمانة سر شريف عادل ومحمد فاروق.

وأحالت جهات التحقيق المتهم لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة وسرقتها في قصر النيل، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 6683 لسنة 2023 جنايات قصر النيل.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم "م. أ" اعتدى جنسيًا على فتاة خلال دخولها عقارًا ولامس جسمها، وأقدم على سرقة متعلقاتها وفر هاربًا، وعلى الفور تمكن رجال مباحث القسم من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.