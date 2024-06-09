الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس تؤكد مقتل 3 محتجزين إسرائيليين بينهم أمريكى خلال "عملية النصيرات"

جريدة الدستور

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، عن مقتل 3 رهائن إسرائيليين، بينهم مواطن أمريكي، خلال العملية الإسرائيلية لتحرير رهائن بغزة.

وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إن القوات الإسرائيلية قصفت وسط قطاع غزة مجددا، اليوم الأحد، غداة مقتل 274 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي لإنقاذ رهائن، وتقدمت الدبابات لتتوغل في مناطق أخرى برفح، في محاولة على ما يبدو لإغلاق جزء من المدينة الواقعة بجنوب القطاع.

وقال مسعفون إن الفلسطينيين ما زالوا في حالة صدمة بسبب عدد القتلى الذي سقط، أمس السبت، وهو أكبر رقم يسجل خلال 24 ساعة على مدار حرب غزة التي اندلعت منذ شهور. ومن بين القتلى عدد كبير من النساء والأطفال.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث اليوم الأحد، إن 274 فلسطينيا قتلوا، ارتفاعا من 210 في بيانات أمس السبت، وأصيب 698 آخرون جراء اقتحام قوات خاصة إسرائيلية مخيم النصيرات المكتظ، في عملية لإنقاذ أربعة رهائن ممن تحتجزهم حماس منذ أكتوبر الماضى.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 64 من القتلى هم من الأطفال، إضافة إلى 56 امرأة.

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