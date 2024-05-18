السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كان هيعمل بيها قلب مفتوح".. "يوسف" ابن الوادي الجديد يعيد 36 ألف جنيه لصاحبها

الشاب يوسف
الشاب يوسف

قادت الصدفة الشاب يوسف إسماعيل، ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أثناء سيرة بدراجته البخارية في شوارع المدينة بالقرب من مستودع الأنابيب، إلى العثور على كيس أسود على الطريق أثناء السير، ليجده مملوءا بأموال كثيرة، وسط حالة من الذهول، فأسرع ليبحث عن صاحب هذه الأموال، وأبلغ عبر صفحته على “فيس بوك” عن وجود مبلغ من المال عثر عليه في الطريق العام.

 

وقال يوسف إسماعيل ٢٣ عاما، أحد أبناء مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنني كنت فى طريقي بالقرب من مستودع الأنابيب بإحدى شوارع الخارجة، أثناء ذهاب لمنزلي، عثرت على مبلغ 36 ألف جنيه كانت ملفوفة في كيس أسود على الطريق، وهو ما أثار فضولي، وبعد أن التقطه من على الأرض وفتحته وجدت مبلغا ماليا كبيرا، وذهلت من الواقعة وعلى الفور قررت أن أبحث عن صاحب هذا المال فى أسرع وقت، لأنه بالتأكيد قلق جدا من ضياع هذا المبلغ، وبدأت أتحرك للبحث عن أصحاب هذه الأموال عن طريق النشر على صفحات السوشيال ميديا فهي الأسرع.

 

وأضاف يوسف، أنه تلقى مكالمة من صاحب المبلغ بعد يومين من فقدانه، واتفقا على مكان يلتقيا فيه ليستدل على المبلغ ويسلمه له في حضور صديقه السيد خيري طليب، وجرى تسليم المبلغ لصاحبه بعد معرفة المبلغ بالكامل وتحديد بياناته ودلائله، وكانت المفاجأة أن صاحب المبلغ كان ينوي إجراء عملية قلب مفتوح لزوجته المريضة خلال أيام.

 

وتابع يوسف، أن صاحب المال عرض عليه مبلغ منه لأمانته وشهامته في استرجاع المبلغ بالكامل إلا أن الشاب يوسف رفض رفضا قطعيا الحصول على أي مبلغ مهما كانت قيمته قائلا: “النهاردة عندك بكرة عندي وربنا أكيد هيعوضني الأفضل”.

 

وأكد خيري طليب رئيس جمعية حقوق الإنسان، أنه تلقى مكالمة من الشاب يوسف إسماعيل أحد المقربين له يخبره بوجود مبلغ كبير من المال، مؤكدا أنه كان في حالة قلق وانزعاج من وجود المبلغ معه حتى عاد المبلغ بأكمله لصاحبه الذي كان ينوي إجراء عملية قلب مفتوح لزوجته المريضة بعد أن وقع المبلغ من ابنته في إحدى شوارع مدينة الخارجة ليعثر عليها الشاب ويعيدها كاملة لأصحابها.

 

وأضاف طليب، أن الشاب يوسف من الشباب المحترم الأمين الذي لا يقبل أي شيء مهما بلغ قيمته إلا بالحلال، مؤكدا أنه رأى الفرحة في عيون صاحب المبلغ بعد رجوع المبلغ بأكمله دون انتظار أي مقابل، مشيرا إلى أن المبلغ كان صاحبه ينوي إجراء عملية قلب مفتوح لزوجته التي تعاني من مشاكل صحية في القلب.

الوادي الجديد العثور على كيس أسود ليجده مملوءا بأموال 36 الف جنيه تم تسليم المبلغ لصاحبه لامانته وشهامته استرجاع المبلغ بالكامل

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