السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

الموجة الحارة
الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة ستشهد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة، متوقعة أن درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة ستصل إلى 39 درجة مئوية. 

وأكدت "غانم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه على مدار الأسبوع الجاري ستشهد البلاد موجة شديدة الحرارة ستؤثر على معظم محافظات الجمهورية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يساعد بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس أو الجمعة القادمين.

اضطراب فى حركة الملاحة بالبحر الأحمر

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستشهد أجواء شديدة الحرارة في فترات النهار خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية في الظل، وبالنسبة لمحافظات جنوب البلاد ستتراوح درجات الحرارة من 43 إلى 44 درجة مئوية في بعض الأماكن في الأقصر وأسوان، وأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب المحافظات، وحارة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن طقس الليل ستكون الأجواء معتدلة. 

أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد

ولفتت إلى أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن على مدار هذا الأسبوع يلطف الأجواء بعض الشيء خلال النهار وساعات الليل، مع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، موضحة أن البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وهذه الاضطرابات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية 

حذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، موضحة أن قيمة درجة الحرارة الـ39 في الظل فقط، والمحسوسة ستتجاوز الـ40 درجة مئوية، مشددة على ضرورة ارتداء غطاء الرأس خلال التواجد في الشارع للحماية من أشعة الشمس بشكل مباشر، بالإضافة إلى تناول أكبر قدر من المرطبات والسوائل.

منار غانم الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى القاهرة

مواد متعلقة

أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم