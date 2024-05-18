الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة ستشهد مزيدا من الارتفاع في درجات الحرارة، متوقعة أن درجات الحرارة العظمى في محافظة القاهرة ستصل إلى 39 درجة مئوية.

وأكدت "غانم"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه على مدار الأسبوع الجاري ستشهد البلاد موجة شديدة الحرارة ستؤثر على معظم محافظات الجمهورية، ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مرتفعة، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يساعد بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تنتهي يوم الخميس أو الجمعة القادمين.

اضطراب فى حركة الملاحة بالبحر الأحمر

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستشهد أجواء شديدة الحرارة في فترات النهار خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية في الظل، وبالنسبة لمحافظات جنوب البلاد ستتراوح درجات الحرارة من 43 إلى 44 درجة مئوية في بعض الأماكن في الأقصر وأسوان، وأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب المحافظات، وحارة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن طقس الليل ستكون الأجواء معتدلة.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك نشاط نسبي للرياح في بعض الأماكن على مدار هذا الأسبوع يلطف الأجواء بعض الشيء خلال النهار وساعات الليل، مع حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، موضحة أن البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وهذه الاضطرابات ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، موضحة أن قيمة درجة الحرارة الـ39 في الظل فقط، والمحسوسة ستتجاوز الـ40 درجة مئوية، مشددة على ضرورة ارتداء غطاء الرأس خلال التواجد في الشارع للحماية من أشعة الشمس بشكل مباشر، بالإضافة إلى تناول أكبر قدر من المرطبات والسوائل.