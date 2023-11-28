الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الرقم القومي
الرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة إلكترونية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع وتوفير فرص متكافئة لهم، يتضمن الكارت مجموعة من الخدمات.

يتكون كارت الخدمات المتكاملة من شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات صاحب الكارت، بما في ذلك نوع الإعاقة ودرجة شدتها. ويمكن استخدام كارت الخدمات المتكاملة في الاستفادة من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال المنافذ الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

خدمات كارت الخدمات المتكاملة

الرعاية الصحية: يحق لحاملي الكارت الحصول على العلاج والأدوية والأجهزة الطبية مجانًا أو بأسعار مخفضة.

الرعاية الاجتماعية: يحق لحاملي الكارت الحصول على الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والتأهيل المهني وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

التعليم: يحق لحاملي الكارت الحصول على تخفيضات في الرسوم الدراسية والمواصلات المدرسية.

العمل: يحق لحاملي الكارت الحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم.

وتأتي اغلب التساؤلات بخصوص كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

ازاي اعرف اني إتقبلت في كارت الخدمات المتكاملة؟

كيف احجز استكمال اوراق كارت الخدمات المتكاملة؟

ما معنى جاري استكمال ومراجعة طلبك؟

ما مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة على الهواتف الذكية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

اضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

اضغط على زر "بحث".

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نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

في حالة قبول الطلب، ستظهر نتيجة استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على الشاشة، بما في ذلك:

حالة الطلب (مقبول أو مرفوض).

موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

في حالة رفض الطلب، ستظهر رسالة على الشاشة توضح سبب الرفض.

كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وتحديد درجة الإعاقة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تبلغ مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة حوالي 25-35 يومًا، تبدأ من تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

تقسم مدة استخراج الكارت إلى مرحلتين:

  • المرحلة الأولى: تبدأ بتسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وتنتهي بإجراء الكشف الطبي. تستغرق هذه المرحلة حوالي 10-14 يومًا.
  • المرحلة الثانية: تبدأ بإصدار قرار المجالس الطبية المتخصصة بمنح الإعاقة، وتنتهي بتسليم الكارت لصاحب الإعاقة. تستغرق هذه المرحلة حوالي 15-21 يومًا.
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رابط الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة

رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

لينك مباشر| رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط موقع "التضامن الاجتماعى" للاستعلام عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

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