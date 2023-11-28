الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

كارت الخدمات المتكاملة هو بطاقة إلكترونية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع وتوفير فرص متكافئة لهم، يتضمن الكارت مجموعة من الخدمات.

يتكون كارت الخدمات المتكاملة من شريحة إلكترونية تحتوي على بيانات صاحب الكارت، بما في ذلك نوع الإعاقة ودرجة شدتها. ويمكن استخدام كارت الخدمات المتكاملة في الاستفادة من الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من خلال المنافذ الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

خدمات كارت الخدمات المتكاملة

الرعاية الصحية: يحق لحاملي الكارت الحصول على العلاج والأدوية والأجهزة الطبية مجانًا أو بأسعار مخفضة.

الرعاية الاجتماعية: يحق لحاملي الكارت الحصول على الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والتأهيل المهني وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

التعليم: يحق لحاملي الكارت الحصول على تخفيضات في الرسوم الدراسية والمواصلات المدرسية.

العمل: يحق لحاملي الكارت الحصول على فرص عمل مناسبة لقدراتهم.

وتأتي اغلب التساؤلات بخصوص كارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

ازاي اعرف اني إتقبلت في كارت الخدمات المتكاملة؟

كيف احجز استكمال اوراق كارت الخدمات المتكاملة؟

ما معنى جاري استكمال ومراجعة طلبك؟

ما مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، أو من خلال تطبيق الخدمات المتكاملة على الهواتف الذكية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

اضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية".

اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الطلبات".

أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

اضغط على زر "بحث".

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نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

في حالة قبول الطلب، ستظهر نتيجة استعلام كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي على الشاشة، بما في ذلك:

حالة الطلب (مقبول أو مرفوض).

موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

في حالة رفض الطلب، ستظهر رسالة على الشاشة توضح سبب الرفض.

مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

تبلغ مدة استخراج كارت الخدمات المتكاملة حوالي 25-35 يومًا، تبدأ من تسجيل الطلب على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

تقسم مدة استخراج الكارت إلى مرحلتين: