الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمن لهم حق التصويت.. استعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أيام وأسابيع قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023، ويبدأ المواطنون ممن لهم حق الانتخاب في البحث عن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأتي أبرز تساؤلات المواطنين كالتالي:

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم 

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2023 

 

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

لا يمكن معرفة لجنة الانتخابات بالاسم، حيث يشترط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ادخال الرقم القومي لـ معرفة اللجنة الانتخابية لكل مواطن.

الهيئة الوطنية للانتخابات.. الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

 

عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فقط يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ومعرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي كالتالي:

ادخل إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg

اضغط على أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

أدخل رقمك القومي في الخانة المخصصة له.

اضغط على زر "استعلم".

سيظهر لك الموقف الانتخابي الخاص بك، بما في ذلك اسم اللجنة الانتخابية التي تتبعها.

 

الانتخابات الرئاسية 2023.. موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والرموز الانتخابية

بالخطوات.. إجراءات الاقتراع داخل اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

 

يتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة تغيير اللجنة الانتخابية كالتالي:

اذهب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت، وهو https://www.elections.eg/.

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على علامة التبويب "طلبات".

في صفحة الطلبات، حدد خيار "طلب تغيير المركز الانتخابي".

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص لذلك.

اختر ثلاثة مراكز انتخابية من حيث الأقرب إلى محل سكنك.

قم بملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك:

اسمك الكامل.

رقم هاتفك المحمول.

عنوان سكنك الحالي.

رقم اللجنة الانتخابية الحالية.

رقم اللجنة الانتخابية التي تريد الانتقال إليها.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

انقر على زر "إرسال الطلب".

موعد انتخابات الرئاسة 2023 

وفقا للجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة المصرية 2023، يأتي موعد انتخابات الرئاسة المصرية  2023  للمصريين بالخارج، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023، حيث يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما يأتي موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة  2023 للمصريين بالداخل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، حيث يبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارا من الساعة 12 صباح الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

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