عن طريق الموبايل.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي| اعرف لجنتك

ايام قليلة ويأتي موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك بعد انطلاق ماراثون الدعاية الانتخابية للمرشحين، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الخاص بإعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة ورموزهم.

ويبدأ المواطنون المصريون في البحث عن كيفية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر الهئية الوطنية للانتخابات وتدور اغلب التساؤلات كالتالي:

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

اعرف لجنتك الانتخابية بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

اولا لمعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/.

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على علامة التبويب "استعلام".

في صفحة الاستعلام، حدد خيار "الاستعلام عن لجنتك الانتخابية".

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص لذلك.

انقر على زر "بحث".

ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات عن اللجنة الانتخابية الخاصة بك، بما في ذلك اسم اللجنة، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمك في الكشوف الانتخابية.

تغيير اللجنة الانتخابية

يتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة تغيير اللجنة الانتخابية كالتالي:

اذهب إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على الإنترنت، وهو https://www.elections.eg/.

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على علامة التبويب "طلبات".

في صفحة الطلبات، حدد خيار "طلب تغيير المركز الانتخابي".

أدخل رقمك القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص لذلك.

اختر ثلاثة مراكز انتخابية من حيث الأقرب إلى محل سكنك.

قم بملء البيانات المطلوبة، بما في ذلك:

اسمك الكامل.

رقم هاتفك المحمول.

عنوان سكنك الحالي.

رقم اللجنة الانتخابية الحالية.

رقم اللجنة الانتخابية التي تريد الانتقال إليها.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

انقر على زر "إرسال الطلب".

شروط تغيير اللجنة الانتخابية

لكي تتمكن من تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

أن تكون مصريًا الجنسية.

أن تكون مسجلًا في الانتخابات.

أن يكون محل سكنك الحالي يقع في نطاق اللجنة الانتخابية التي تريد الانتقال إليها.

تدرس الهيئة الوطنية للانتخابات طلب تغيير اللجنة الانتخابية خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

بعد دراسة الطلب، ستبلغك الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارها عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

في حالة قبول طلبك، ستتم إعادة تسجيلك في اللجنة الانتخابية الجديدة. وسيتم إخطارك بموعد الانتخابات ومكان التصويت في هذه اللجنة.