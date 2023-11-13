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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل وأسماء المرشحين المتنافسين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي بدأت فعالياتها منذ أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبر في الداخل والخارج، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وأسماء المرشحين المتنافسين.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ليبدأ الاقتراع يوم الأحد 10 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة يومين حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وهذا الموعد هو نفس الموعد الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وبحسب القرار، فقد تم فتح باب تسجيل المرشحين في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر 2023، وبدء الحملة الانتخابية في 9 نوفمبر.

جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الزمني 

وفيما يلي جدول الانتخابات الرئاسية المصرية 2024:

5 أكتوبر 2023: فتح باب تسجيل المرشحين

14 أكتوبر 2023: إغلاق باب تسجيل المرشحين

21 أكتوبر 2023: إعلان أسماء المرشحين المقبولين

25 أكتوبر 2023: بدء الطعون على قرارات قبول المرشحين

2 نوفمبر 2023: انتهاء الطعون على قرارات قبول المرشحين

9 نوفمبر 2023: بدء الحملة الانتخابية

10 ديسمبر 2023: يوم الاقتراع الأول

12 ديسمبر 2023: يوم الاقتراع الثاني (في حالة عدم حسم الانتخابات في الجولة الأولى).

الانتخابات الرئاسية.. موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024

موعد الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 والجدول الزمني من التقديم لإعلان النتيجة

من هم المرشحين لرئاسة مصر 2023؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية للإنتخابات الرئاسية المصرية 2024 هي كما يلي:

  • عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي لمصر.
  • فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
  • عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.
  • حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، في بيان رسمي، يوم 9 نوفمبر 2023، قبول أوراق ترشيح هؤلاء المرشحين، بعد استيفاءهم للشروط القانونية اللازمة، ويتنافس هؤلاء المرشحين على منصب رئيس الجمهورية المصرية، الذي يستمر لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

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حازم عمر: الانتخابات الرئاسية منافسة فى حب مصر وليست "خناقة"

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