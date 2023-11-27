الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالخطوات.. إجراءات الاقتراع داخل اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، حيث يشارك المصريون المقيمون في مختلف دول العالم يوم الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام في عرس ديمقراطي عظيم، ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع بمقر البعثات الدبلوماسية المحددة لأداء واجبهم الوطني واختيار رئيس الجمهورية.

 إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر

ويرصد “الدستور” إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر للانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما نشرته الهيئة القومية للانتخابات.

يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناءً عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت.

يضع الناخب علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

ويجب على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبت به الرقم القومى إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

موعد انتخابات المصريين بالخارج 

وتبدأ فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر الجاري، كما تقرر بدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر المقبل، فيما تقرر إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

وتقوم السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئوون المصريين بالخارج بعمل جولات خارجيه هذه الأيام في عدد من الدول العربية والأوروبية ضمن مبادرة «شارك بصوتك»؛ لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية، بشكل حضاري وديمقراطي.

الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة القومية للانتخابات المصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة

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