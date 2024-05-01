"سأذهب للسماء".. اعترافات جديدة لمضيفة طيران تخلصت من ابنتها "بأوامر إلهية"

تسببت أميرة بنت حمد، مضيفة الطيران والمعالجة الروحانية والمتهمة بقتل ابنتها بمنطقة التجمع الخامس في حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل بعد اعترافاتها أمام محكمة جنايات القاهرة والتي أكدت فيها أن أوامر إلهية تتعلق بالعلاج بالطاقة دفعتها للتوهم بأنها تلقت توجيهات من مرشديها لتلتحق برفيقها الأعلى.

وأقرت أميرة في اعترافاتها بأنها تشاجرت مع زوجها يوم ارتكابها الجريمة وأخرجته خارج الغرفة وقالت له: "عاوزة هدوء عشان حان وقتي للذهاب إلى السماء".

وأكدت المتهمة أنها تحب ابنتها تارا جدًا، لكنها قررت إنهاء حياتها لأن "الأوامر الإلهية جاتلي كده لأن عندي تجليات وإلهام من النبي عيسى وموسى وأوحوا لي بأني أتممت الرسالة ويستوجب ذهابي للرفيق الأعلى، عشان أنا مريم العذرا".

"وأكدت أن يوم الواقعة كان هناك شرط لصعودي إلى الرفيق الأعلى وهو إني أخذ بنتي معايا مسبهاش أبدًا ونعيش الدنيا التانية سوا عند الرفيق الأعلى".

أوضحت المتهمة في التحقيقات خطتها في التخلص من ابنتها: "قصيت الحزام بتاع شنطتي ولفيت الحبل على رقبتها لحد ما اتأكدت أنها راحت عند ربنا وخنقتها، وماتت بشكل هادئ، وكان معايا سكينة صغيرة جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي لكن زوجي قام بإنقاذي وحاولت أموت نفسي عشان ده كان توجيه ولازم أنفذه إني انتقل إلى الرفيق الأعلى".