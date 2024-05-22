الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مع استمرار موجة الحار الشديدة التي تسود البلاد يبحث الملايين من المواطنين عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر، حيث يترقب المواطنون موعد انتهاء الموجة الحارة. 

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر من واقع بيان هيئة الارصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

أكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن الموجة الحارة تستمر يومي الأربعاء والخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

مع وجود نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25) متر اتجاه الرياح شمالية غربية.

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الطقس الحار

شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

درجات الحرارة في محافظات مصر 

القاهرة  39 28

العاصمة الإدارية  40 28

6 أكتوبر  39 27

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادي النطرون  39 27

كفر الشيخ 37 26

المنصورة  37 26

الزقازيق  39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط  31 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 40 27

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور  37 26

طابا  35 25

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 36 23

العلمين   36 23

مطروح  35 24

السلوم 37 24

سيوة   41 26

رأس غارب  39 26

الغردقة   41 27

سفاجا  41 26

مرسى علم  40 27

شلاتين  40 27

حلايب   37 28

أبو رماد  36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف  41 25

المنيا 41 24

أسيوط  42 25

سوهاج  43 27

قنا 44 28

الأقصر  44 28

أسوان  45 29

الوادي الجديد 44 28

أبو سمبل  44 27

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