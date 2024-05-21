الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد تكشف موعد انحسار موجة الطقس الحار

الطقس الحار
الطقس الحار

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة، حيث وصلت ذروتها بالأمس لتسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية.

وقالت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة دي إم سي، إن المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يسهم في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشددة على أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

ولفتت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح من 38 إلى 39، ليكون طقس شديد الحرارة صباحا، مائلا للحرارة ليلا، متابعة: درجات الحرارة ستنخفض تدريجيا بداية من يوم الجمعة، مشددة على أن موجة ارتفاع درجات الحرارة مستمرة لمدة طويلة ولمدة أسبوع، بالإضافة إلى نشاط الرياح ليلا مثير للأتربة.

وناشدت المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس بقدر الإمكان، خاصة في فترة الظهيرة، وتناول كميات كبيرة من المياه والعصائر وارتداء ملابس فاتحة اللون.

يئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس

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