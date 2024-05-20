استمرار الموجة الحارة.. "الأرصاد" تعلن طقس الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 20 مايو 2024، مؤكدة استمرار موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

وتشهد البلاد في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع مع تقدم الوقت وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحذير من طقس الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، إذ تشتهد البلاد موجة شرسة من ارتفاع مؤقت في الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وتغيرات مناخية بالتزامن مع بداية فصل الصيف، الذي وصفه البعض بأنَّه "أشد صيف على الإطلاق".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الثلاثاء على جميع أنحاء الجمهورية، وتسجل القاهرة أعلى نسبة حرارة منذُ بدء الصيف.

وحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية- وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية- ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37: 40 درجة.

درجات الحراراة المتوقعة غدًا الثلاثاء