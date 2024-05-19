حالة الطقس اليوم الأحد 19 مايو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حذرت الهيئة العامة من الارصاد الجوية من بدء الموجة الحارة التي تسود مختلف أرجاء البلاد بحيث تستمر حالة الطقس في الموجة شديدة الحارة على مدار الأيام القادمة.

في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 19 مايو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات الجمهورية مع ضرورة توخي الحذر من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، وليلا وفي الصباح الباكر طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية.

وحذرت الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الاحساس بدرجات الحرارة.

حال الطقس في الإسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيها من متر إلى 1.5 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر تكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 38 24

العاصمة الإدارية 38 23

بنها 38 23

دمنهور 36 22

المنصورة 38 22

الزقازيق 38 23

شبين الكوم 37 22

طنطا 37 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 22

العريش 31 18

رفح 31 18

رأس سدر 39 25

نخل 36 17

كاترين 32 13

الطور 37 26

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 27

الإسكندرية 34 22

العلمين الجديدة 34 21

مطروح 37 22

السلوم 40 21

سيوة 42 24

رأس غارب 38 26

الغردقة 39 27

سفاجا 39 26

مرسى علم 39 27

شلاتين 38 25

حلايب 34 26

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 33 23

الفيوم 41 24

بني سويف 41 24

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 44 26

الأقصر 45 27

أسوان 45 28

الوادي الجديد 44 27

أبو سمبل 44 28