شديد الحرارة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-5-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

مع بدء موجة الشمس شديدة الحرارة يشغل بال آلاف المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس يكون شديد الحرارة نهارًا بأغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على باقي الأنحاء.

ما حالة الطقس غدا؟

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية غدا الأربعاء من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبينت الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الإسكندرية لمدة أسبوع وحالة البحر المتوسط، حيث ستكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من حوالي (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح يكون من جنوبية شرقية إلى رياح شمالية غربية.

ولفتت إلى بيان حالة البحر الأحمر، حيث ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من حوالي (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وأوضح تقرير صادر من خلال هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا سيتراوح ما بين درجة ودرجتين بالحرارة العظمى اليوم الثلاثاء على شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية وفي مدن القناة والقاهرة الكبرى

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القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب سيناء: الدرجة العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.