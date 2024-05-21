موعد انتهاء موجة الطقس الحارة وانخفاض درجات الحرارة

تمر مصر حاليًا بموجة شديدة لارتفاع درجات حرارة الطقس، نتيجة لتعرضها لكتلات هوائية ساخنة، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة ويبحث الكثيرون عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

موعد انتهاء الموجة الحارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية،أنه من المقرر أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الاسبوع الحالي، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بدءًا من الأحد 26 مايو مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

أضافت هيئة الأرصاد أن السبب وراء الموجة شديدة الحرارة، كتل هوئية صحراوية قادمة من مناطق حارة تؤدي إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح من 4- إلى 6 درجات، والارتفاع يكون في معظم المحافظات الجمهورية.

حالة الطقس الأيام المقبلة

من المتوقع أن يكون الطقس حار على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وأن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية فترة النهار في الظل، وأن تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى بكثير نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس.

ستظل درجات الحرارة مرتفعة للغاية، حيث تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

قد تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية.

ستكون الرياح نشطة على فترات متقطعة في بعض المناطق، خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

قد تكون هناك بعض الأتربة المثارة في بعض المناطق، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

قد تكون هناك بعض الأتربة المثارة في بعض المناطق، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري.