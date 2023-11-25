الانتخابات الرئاسية 2024.. كل شىء عن تصويت المصريين بالخارج (إنفوجراف)

أيام قليلة تفصلنا عن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تجرى الانتخابات في الخارج في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، حيث يتم التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.