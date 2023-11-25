السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية 2024.. كل شىء عن تصويت المصريين بالخارج (إنفوجراف)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث تجرى الانتخابات في الخارج في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات، حيث يتم التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

كما يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر، قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

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