عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

طلب محمد الضاوي كريستو، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، الرحيل عن القلعة الحمراء، لعدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق، تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، مما أدى لتراجع مستواه، بشكل كبير.

وتعاقد الأهلى مع كريستو خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2023، لمدة أربعة مواسم ونصف، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، ولم يقدم اللاعب التونسي المنتظر منه، وشارك في البداية مع المارد الأحمر على فترات، قبل أن يبتعد عن المشاركة فى الفترة الأخيرة مع الفريق لكثرة إصاباته.

موقف كولر والأهلى من رحيل كريستو

من جانبه، رحب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، برحيل كريستو عن الفريق نهاية الموسم الجارى، لصعوبة حصوله على فرصة المشاركة بصفة أساسية، فى ظل وجود أكثر من لاعب فى نفس مركزه.

من جانبها، تتحفظ إدارة الأهلى على بيع كريستو، لعدم حصول اللاعب على فرصته كاملة، قبل الحكم عليه، وتسعى إدارة الأهلى لإعارة اللاعب التونسى لأحد فرق الدورى نهاية الموسم، لاكتساب الخبرات المطلوبة قبل العودة مرة أخرى لصفوف الأهلى، بالإضافة للمشاركة بصفة منتظمة في المباريات، لإخراج كل ما لديه من إمكانات فنية وبدنية.

وتضع إدارة الأهلى نصب أعينها تجربة الجزائري أحمد قندوسي، الذي لم يحصل على الفرصة كاملة فى صفوف الأهلى، فتمت إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري، فتألق اللاعب، وهو ما جعل إدارة الأهلى تعيده مره أخرى للفريق.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري في دوري نايل

ويلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بـ دوري نايل، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة مساء أمس بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري نايل، وحملت أهداف الأهلي توقيع كل من إمام عاشور ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود متولي.