الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

كريم فهمي
كريم فهمي

تصدر الفنان كريم فهمي ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُعرض على قناة الجديد اللبنانية.

كشف فهمي خلال اللقاء عن العديد من الأمور الشخصية، نستعرض أبرزها في النقاط التالية:

 زواج شقيقه أحمد فهمي

نفى فهمي ما تردد حول إجبار شقيقه على الطلاق من هنا الزاهد، وأكد أنه حاول حل الأزمة بينهما دون جدوى، وأعلن قبوله العمل مع هنا في أي عمل فني مناسب.

الإلحاد ورأيه في شيخ الأزهر

أوضح فهمي أنه لم يفكر في الإلحاد، لكنه يطرح تساؤلات حول بعض الأمور، وأعرب عن احترامه لشيخ الأزهر، لكنه لا يتبعه في كل شيء، وأكد على اهتمامه بالقراءة في مختلف الفروع، خاصة الدين.

انفصال والديه

أكد فهمي أن انفصال والديه لم يؤثر عليه سلبًا هو وشقيقه، وأوضح أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيئ، لكن والديه لم يتوافقا، وكشف عن شعوره بالصدمة في البداية من زواج والدته، لكنه تفهم ذلك لاحقًا.

 زواجه وخيانته

تحدث فهمي عن قصة كفاحه مع زوجته دانيا منذ بدايات علاقتهما، وكشف عن خيانته لزوجته، معربًا عن ندمه الشديد على ذلك، كما أكد على حبه لزوجته ورغبته في الحفاظ على حياتهما الزوجية.

وتطرق فهمي إلى ذهابه لطبيب نفسي لكسر وصمة العار حول الصحة النفسية، وعبّر عن رغبته في العمل مع كبار نجوم السينما المصرية مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، وأشار إلى صعوبة كتابة الأفلام السينمائية، معربًا عن تقديره لمحمد إمام على الضغوط التي يتعرض لها.

كريم فهمي أبرز تصريحات كريم فهمي في كتاب الشهرة الفنان كريم فهمي سر خيانة كريم فهمي لزوجته رأي كريم فهمي في شيخ الأزهر

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