الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة: نعكف على إزالة العوائق أمام الناخبين في الخارج

السفيرة سها الجندي
السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها استمعت لبعض العوائق والطلبات التي تواجه المصريين بالخارج خلال زيارتها للإمارات والسعودية بشأن العملية الانتخابية، وتمثلت بأن هناك بعض الجاليات يكون بها تجمعات للمصريين بعيدين عن المكان المخصص للجنة الانتخابية سواء في السفارة أو القنصلية.

وأضافت "جندي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنها تواصلت مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عائقين رئيسيين لبعض الناخبين بالخارج، وهما: الأماكن التي بها تجمعات كبيرة بعيدة عن اللجان، وعدم كتابة الناخب عنوانه في مصر واستبدال ذلك بعبارة "مقيم بالخارج".

وأشارت إلى أن هذين العائقين جار دراستهما من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن المدير التنفيذي للهيئة يحضر الاجتماعات الافتراضية مع الجالية المصرية بالخارج، لمساعدة الجالية والإجابة عن كل أسئلتهم.

وأوضحت أنها تواصلت وجها لوجه مع وزير الخارجية لحل هذه العوائق، وإرسال جوابات رسمية لوزارة الخارجية للمساعدة على إيجاد الحلول مع الهيئة الوطنية للانتخابات، متمنية إيجاد حلول لها خلال هذه الانتخابات.

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