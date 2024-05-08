إسعاد يونس تعتذر عن عدم حضور جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز.. ما السبب؟

حرصت الفنانة إسعاد يونس على تقديم واجب العزاء في وفاة سهير عبدالعزيز والدة كريم عبدالعزيز التي وافتها المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

واعتذرت صاحبة السعادة لكريم عبدالعزيز عن صعوبة حضورها جنازة وعزاء والدته، نظرًا لوجودها خارج مصر خلال الوقت الحالي، ناعية والدته قائلة: "أتقدم بخالص العزاء لابني الروحي وحبيبي الفنان كريم عبدالعزيز، في رحيل الوالدة الغالية إلى جنات الخلد، لولا وجودي خارج مصر لكنت أول من يقف بجوارك في شدتك، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شي عنده بميقات، قلبي عندك يا حبيبي".

ويشيع الفنان كريم عبدالعزيز جثمان والدته الى مثواه الأخير، غدًا الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.