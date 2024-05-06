بأكلة فسيخ ورنجة.. نرمين الفقي تحتفل بعيد شم النسيم في الحديقة

حرصت الفنانة نرمين الفقي على الاحتفال بعيد شم النسيم برفقة أصدقاءها وافراد عائلتها محتفظة بعادات وتقاليد المصريين بتناول وجبة السمك المملح “الفسيخ”.

وشاركت “نرمين” صورة لها اثناء احتفالها بعيد الربيع عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “أكلة رنجة وفسيخ، يوم تحفة، كل عيد وكلنا طيبين”.

جدير بالذكر أن كانت آخر اعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل محارب، خلال مسلسل رمضان ٢٠٢٤، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

تدور أحداث مسلسل محارب حول قصة "عزيز" شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، يحلم بأن يصبح مهندسًا، بينما يعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ولكن تحدث له مفاجأة تقلب حياته رأسا على عقب.

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من حسن الرداد، ماجد المصري، محمود البزاوي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، سماء إبراهيم، غفران محمد، عابد عناني، ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود الليثي، محمود عمرو ياسين، عفاف شعيب، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر.

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى مسلسلات رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.