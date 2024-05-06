الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بأكلة فسيخ ورنجة.. نرمين الفقي تحتفل بعيد شم النسيم في الحديقة

جريدة الدستور

حرصت الفنانة نرمين الفقي على الاحتفال بعيد شم النسيم برفقة أصدقاءها وافراد عائلتها محتفظة بعادات وتقاليد المصريين بتناول وجبة السمك المملح “الفسيخ”.

 

وشاركت “نرمين” صورة لها اثناء احتفالها بعيد الربيع عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت قائلة: “أكلة رنجة وفسيخ، يوم تحفة، كل عيد وكلنا طيبين”.

 

 

جدير بالذكر أن كانت آخر اعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل محارب، خلال مسلسل رمضان ٢٠٢٤، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

 

تدور أحداث مسلسل محارب حول قصة "عزيز" شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، يحلم بأن يصبح مهندسًا، بينما يعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، حيث يضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ولكن تحدث له مفاجأة تقلب حياته رأسا على عقب.

 

يشارك في بطولة مسلسل محارب كل من حسن الرداد، ماجد المصري، محمود البزاوي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، منة فضالي، سماء إبراهيم، غفران محمد، عابد عناني، ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود الليثي، محمود عمرو ياسين، عفاف شعيب، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر.

 

ويعود حسن الرداد بمسلسل "محارب" إلى مسلسلات رمضان 2024 بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بابلو" الذى تم عرضه عام 2022، وشارك في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمى، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، سوسن بدر، محمود حجازى، سلوى عثمان، عمر الشناوى، دارين حداد، دنيا سامى، غفران محمد وتأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

شم النسيم الفسيخ نرمين الفقي انستجرام رنجة وفسيخ مسلسل محارب

مواد متعلقة

أميرة حبي أنا.. أفلام سلطت الضوء على موسم شم النسيم وارتبط عرضها بأعياد الربيع

على نغمات "الدنيا ربيع".. رنا سماحة تحتفل بشم النسيم: يوم من أيام زمان (فيديو)

الليلة.. اللواء سيد الجابرى ضيف "الشاهد" على إكسترا نيوز

روبى تشوق جمهورها بكليب "الليلة حلوة" على يوتيوب: جاهزين؟

"الباشا".. صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

"أنا جاية آكل فسيخ".. ياسمين عبدالعزيز تخطف قلوب الجمهور فى "صاحبة السعادة"

ساندى بإطلالة غريبة على بوستر أغنيتها الجديدة "هوب هوب".. والجمهور: "دايمًا مختلفة"

ليالي مصر.. 10 لقطات ترصد تفاعل الجمهور في حفل محمد عدوية بالمنوفية (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

مسئول أمريكى: نتنياهو لم يتفاوض مع حماس "بنية صادقة"

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو