ساندى بإطلالة غريبة على بوستر أغنيتها الجديدة "هوب هوب".. والجمهور: "دايمًا مختلفة"

تستعد المطربة ساندي لطرح أغنية جديدة بعنوان “هوب هوب”، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، ومن المقرر أن تطرح عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى.

وشاركت “ساندي” بوستر الأغنية التي ظهرت فيه بإطلالة غريبة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرم، وعلقت قائلة: “هوب هوب قريبا”، لتنهال عليها التعليقات من قبل الجمهور الذي اعتاد اختلاف أغنياتها وجرأتها في اختيار كليبات الأغاني، وحرصوا على تهنئتها بالأغنية الجديدة، معلقين: “مبروك يا ساندي دايمًا بتفاجئينا ومختلفة”.

من ناحية أخرى، طرحت ساندي، مؤخرًا، أغنية "انت تقبل" عبر يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وهي من كلمات منة القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع تميم، هو التعاون الأول للمطربة ساندي مع الشاعرة منة القيعي، والتعاون الثامن مع الملحن عزيز الشافعي، حيث تعاون الثنائى في عدة أعمال استطاعت أن تحقق نجاحًا على منصات الموسيقى المختلفة، وهم "زي النهاردة" و"أحلي من الڤانيليا" و"ازيك النهاردة" و"الحالة الحالة"، و"بعد التان" و"الرعشة" و"اللولبية".

جدير بالذكر أن شاركت، مؤخرا، ساندي في فيلم تاج أمام تامر حسني الذي حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية في شباك التذاكر، وشارك في فيلم تاج عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.