داليا مصطفى تحتفي بأعياد الربيع في أجواء أسرية بالعين السخنة

حرصت الفنانة داليا مصطفى على الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط أجواء عائلية برفقة شقيقتها وأبناءها، وذلك في محافظة السويس بالعين السخنة.

وشاركت داليا مقطع فيديو لها من أمام البحر عبر حسابها الرسمي على انستجرام تغازل ابن شقيقتها، وتعرب له عن سعادتها بأنه برفقتها في العطلة الصيفية، لتنهال عليها التعليقات من قبل الجمهور الذي هنئها باعياد الربيع وتغزل بها.

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كانت آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.