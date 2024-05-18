السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

متحف النوبة
متحف النوبة

توافد العديد من المواطنين على زيارة المتحف النوبى، علي مدار اليوم السبت، بأعتباره ضمن المعالم الأثرية البارزة علي مستوي بمحافظة أسوان، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف والتى يتم فتح جميع المواقع خلاله للزيارة بالمجان. 

الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف 

 

ومن جانبها قالت ثناء موسي، مدير عام متحف النوبة فى أسوان، إن المتحف فتح أبوابه اليوم بالمجان للمواطنين احتفالا باليوم العالمى للمتاحف، وهو يوم دولي يقام بشكل سنوي يوم 18 مايو من كل عام، موضحه أنه تم إنشاء هذا اليوم بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولي للمتاحف لإنشاء حدث سنوي يهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف. 

 

وأضافت أن الهدف من فتح جميع المواقع الأثرية أمام الزائرين بالمجان تزامنًا مع اليوم العالمى للمتاحف، هو زيادة الوعي العام بالدور الذي تلعبه المتاحف.

 

وأوضحت مدير عام المتحف النوبى، أن تضمن اليوم تم عقد ندوات ثفافية عن التراث النوبى بالمتحف بقسم التربيه المتحفيه، وكذلك ورش عمل للاطفال عن تدوير المخلفات والنحت بالطين الاسواني وأعمال الخرز. 

 

جدير بالذكر أن قررت وزارة السياحة والآثار المصرية، احتفالًا باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق 18 مايو من كل عام، فتحجميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، ماعدا هيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، أبوابها في هذا اليوم مجانًا لزائريها من المصريين. 

 

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المتحف النوبي الاحتفال اليوم العالمي للمتاحف توافد المواطنين أسوان

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توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

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