الأحد 05 مايو 2024
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فن

15 مايو.. عرض مسلسل "دواعي سفر" على منصة "watch it"

جريدة الدستور

تنطلق أولى حلقات مسلسل “دواعي سفر” يوم 15  مايو الجاري على منصة “watch it” الإلكترونية والمكون من 10 حلقات تعرض حلقتين كل اسبوع.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

والمسلسل بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

دواعي سفر watch it الالكترونية مسلسل دواعي السفر أمير عيد كامل الباشا منصة “watch it”

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