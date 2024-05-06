الإثنين 06 مايو 2024
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فن

"أنا جاية آكل فسيخ".. ياسمين عبدالعزيز تخطف قلوب الجمهور فى "صاحبة السعادة"

جريدة الدستور

ينتظر عدد كبير من الجمهور حلقة اليوم الإثنين، من برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، نظرًا لاستضافتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، سواء صغارًا أو كبارًا.

 

موعد عرض حلقة ياسمين عبدالعزيز في صاحبة السعادة

تعرض حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مساء اليوم الإثنين الموافق 6 مايو، بالتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم، على شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويرصد الدستور، أبرز التصريحات التي صرحت بها “ياسمين” خلال الحلقة.

 ملخص تصريحات ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة"

- ظهرت “ياسمين” خلال البرومو الدعائي للحلقة وهى تتحدث عن طفولتها وبدايتها الفنية بتقديم عدد كبير من الإعلانات، لتصرح قائلة: “الشخص المسئول من صغره مالوش حرية اختيار”.

- وعن سؤالها بالمصاعب التي مرت بها أكدت ياسمين أن في وجهة نظرها: “البني آدم طول ما هو إيجابي الحياة بتبقى حلوة”.

- أما عن طريقة تربيتها لأبنائها ودورها كأم، أكدت ياسمين أن أبناءها أفضل وأغلى شيء بالنسبة لها، مضيفة: “أنا بصاحب عيالي”.

- وتقدم ياسمين عبدالعزيز فقرات غنائية منوعة خلال الحلقة، وذلك بطبيعة حال خفة ظلها وطريقتها العفوية، كما من المقرر أن تقدم أكلات ترتبط بعيد شم النسيم، قائلة: “أنا جاية آكل فسيخ”.

- وبالنهاية تتحدث ياسمين لأول مرة عن أزمتها وانفصالها عن زوجها السابق أحمد العوضي، الأمر الذي جعلها متأثرة في الحلقة لينتظر آلاف المشاهدين معرفة كواليس طلاقهما، متمنين عودتهما مرة أخرى.


تأتي حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة" تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، أحد أقدم الأعياد المصرية التي تُمثل رمزًا للتجديد والبهجة.

 

وترتبط هذه المناسبة بعودة الحياة والطبيعة بعد فصل الشتاء، وتُقام فيها العديد من العادات والتقاليد الجميلة، مثل تبادل الهدايا وتناول الأطعمة الخاصة بهذا اليوم.

 

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