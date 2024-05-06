"الباشا".. صابر الرباعي يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

كشف النجم اللبناني صابر الرباعي عن برومو أحدث اعماله الغنائية بعنوان “الباشا” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”والتي ستكون مفاجأة كبيرة لجمهوره.

ويتعاون صابر في أغنية الباشا مع كل من الشاعر الغنائي محمد أبو نعمه والملحن محمود الخيامي والموزع الموسيقي طارق عبد الجابر.

https://www.youtube.com/shorts/TR5ulCDv2sY

وانتهى النجم صابر الرباعي الفترة الماضية من تسجيل عدد من أغنيات ألبومه الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل بشكل متتالي.

آخر أعمال صابر الرباعي الغنائية

وطرح مؤخرا أحدث أغانيه عبر يوتيوب والتي تحمل اسم “الشياكة”، وهي من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضرى، وتقول الأغنية: "الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفة، واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بداية وأنت ظاهر مالبداية عالموضة أنت ولا ساحر ولا أنت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك".

كما طرح أيضًا أغنية تحمل اسم “سلملي” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، وطرح صابر الأغنية على طريقة الفيديو كليب ونالت إعجاب الجمهور فور طرحها.

وتقول كلمات الأغنية: “سلملي على الورد ف خدك سلملي على الكحل ف عينك وكلام تاني بقى بيني وبينك يا حبيبي رمشك لما غمزلي غواني احساس مالشمخ الجواني وده يتقال ازاي ف اغاني يا حبيبي انزل بخطوتك واتمشى براحه على أعصابي الهشه ياما شوفنا ناس كتير اتمشت بس مادام انت جيت اتعشت يا معدي الحلوين بمسافه بحاجات قبلك مش متشافه تسلمي البشره الشفافه يا حبيبي عودك لما لمحته تولني جرالي ايه محدش يسألني انا مبسوط لو حتى قتلني ده حبيبي انزل بخطوتك عقدهم في البيت انت اللي مقعدهم ياما شوفنا ناس كتير في غيابك واختفوا لما ظهرت جنابك انزل بخطوتك واتهادى كلها ساده بس انت زياده ياما شوفنا ناس كتير في السكه انت الأصلي وغيرك سكه سلملي على الورد في خدك سلملي على الكحل في عينك وكلام تاني بقى بيني وبينك يا حبيبي رمشك لما غمزلي غواني احساس مالشمخ الجواني".