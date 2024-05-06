على نغمات "الدنيا ربيع".. رنا سماحة تحتفل بشم النسيم: يوم من أيام زمان (فيديو)

حرصت الفنانة رنا سماحة على الاحتفال بعيد شم النسيم وسط أجواء عائلية وبعادات وتقاليد عيد الربيع من حيث تلوين البيض وأكلات السمك المملح “الفسيخ”.

وشاركت “رنا” جمهورها لحظات احتفالها رفقة عائلاتها وابنها وزوجها، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تتراقص على أنغام الدنيا ربيع للسندريلا سعاد حسني، وعلقت قائلة: “عملنا يوم من أيام زمان، أحلى حاجة لمة العيلة، الدنيا ربيع والجو بديع”.

من جهة اخرى، أعلنت الفنانة رنا سماحة عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منذ أيام توقف نشاطها الفني بسبب تأثرها بما يحدث لفلسطين قائلة: “سامحوني، مش قادرة أكون فرفوشة وأضحك وأغني، مش عارفة أصدر طاقة إيجابية وفرحة وسعادة، مش قادرة أكون جزء من مناسباتكم ولا عارفة حتى أهني وأبارك، مش عارفة أنزل صور وأنا بضحك، ولا أشارككم إنجازاتي اليومية لأنها مش موجودة حاليا، مش عارفة أعمل حاجة غير إني أدعي وأدعم وأحاول أعمل أي حاجة تزيل الغمة اللي إحنا فيها، فاستحملوني وسامحوني على التقصير، عفوًا، أنا خارج الخدمة”.