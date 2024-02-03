السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رنا سماحة تشيد بمسلسل "حالة خاصة": عمل يرتقى بالفن ولديه هدف ورسالة

رنا سماحة
رنا سماحة

أشادت المطربة رنا سماحة، بأبطال وصناع مسلسل حالة خاصة والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل، والذي عرض الفترة الماضية عبر منصة ووتش إت الرقمية.

ونشرت رنا سماحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك البوستر الدعائي لمسلسل "حالة خاصة" وعلقت قائلة: "كل فترة كده بيتعمل مشروع بشباب جديد يكسر الدنيا فيدينا إمل إن مش دايمًا لازم وسايط ولا شلة معينة، لا لسه في ناس بتعمل فن بجد بدون أي حسابات لسه في ناس بتعمل أعمال تحترم عقلية المشاهد وترتقي بالفن وليها هدف ورسالة".

وأضافت: "حالة خاصة واحد من أهم الأعمال اللي شفتها الفترة الأخيرة أبطاله شباب مع نجمة كبيرة غادة عادل خلقوا في ١٠ حلقات حالة ممتعة، طه دسوقي قد إيه موهوب وفنان أوي وفي فترة قريبة هيبقى من أهم كوميديانات الجيل.. اختيار الأستاذ هاني شنودة لمزيكا المسلسل من أكتر الحاجات اللي بسطتني أوي وحسستني إني فعلًا بتفرج على عمل مختلف ومميز".

وتابعت: "نيجي هنا لعنصر مهم جدًا وهو الأستاذ طارق الجنايني قد إيه بحترمه ولما بشوف اسمه على أي عمل ببقى متأكدة إني هتبسط.. منتج بيعمل فن بجد قلبه جامد مبيفرقش معاه إنه يشتغل مع نجم كبير أو صغير".

واستكملت رنا سماحة قائلة: "مهاب طارق كاتب الحدوتة حلو أوي مبسطة ومليانة أفكار وتريكات ونقلات عبدالعزيز النجار مخرج شاب موهوب ومختلف وترجم الورق بمنتهى الروعة حتى التتر مستخسرش أنه يورينا تتر مختلف".

وعن دور الفنانة وئام مجدي قالت: "وئام مجدي بقى صاحبتي وحبيبتي الشطورة مبسوطة بيكي أوي شكرًا يا جماعة المسلسل فعلًا حالة خاصة".

 

مسلسل "حالة خاصة" يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم أبوسريع الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، والمسلسل من بطولة طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، علي السباعي، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

المطربة رنا سماحة رنا سماحة غادة عادل منصة واتش ات الرقمية واتش أت مسلسل “حالة خاصة”

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