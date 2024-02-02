الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد وشقيقه يشعلان حفل القرية العالمية بدبي (صور)

احمد سعد وعمرو سعد
احمد سعد وعمرو سعد من حفل دبي

أحيا النجم أحمد سعد حفلًا جماهيريًا منذ قليل، داخل القرية العالمية في دبي بالإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا الحفل الأضخم خلال هذا الموسم بحضور أكثر من 40 ألف شخص من جمهور أحمد سعد من مختلف الدول العربية.

مفاجأة الحفل كانت ظهور الفنان عمرو سعد وصعوده علي خشبة المسرح، وهي ثاني مرة يظهر فيها عمرو سعد مع شقيقه في حفل غنائي، وذلك بعد أن غنى معه في حفل موسم جده وقدموا أغنية "عملنا حملة".

وقد آحمد سعد خلال الحفل عدد من الاغاني التى تفاعل معها الجمهور منذ صعوده علي المسرح وتفاعل معه الجمهور في كل اغانية.

وتعتبر الحفله هي نتاج سلسلة من الحفلات الضخمة التى قدمها سعد خلال الفتره الأخيرة داخل مصر وخارجها بعدد من الدول العربية ؛ وذلك بعد ان قدم خلال الفترة الماضية عدد من الأغنيات الناجحه سواء التى طرحت بشكل اغاني منفردة (سينجل) او طرحها في عدد من الأفلام لاسيما ان سعد استحوذ على اغنيات اغلب افلام موسم السينما الأخير سواء فيلم محمد امام وياسمين صبري وفيلم اسعاد يونس .

 

آخر أعمال أحمد سعد 


آخر اغنيات احمد سعد "بعتذرلك” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

وأغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت. 

وأغنية "كله فالصو"، مع بهاء سلطان وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

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النجم أحمد سعد أحمد سعد دبي القرية العالمية عمرو سعد

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