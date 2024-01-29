الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. ليلى عز العرب تبدأ تصوير مشاهدها في "إمبراطورية ميم"

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

انضمنت الفنانة ليلى عز العرب الأيام الماضية إلى قائمة أبطال مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

وبدأت ليلى عز العرب منذ يومين تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل في الديكور الأساسي للعمل وتظهر ليلى خلال أحداث المسلسل بلوك جديد لجمهورها بجانب الشخصية المختلفة التي تظهر بها خلال الأحداث.

خاص| دراما رمضان 2024.. "سامانتا" تغيب عن مسلسل "الكبير أوي 8"

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في السياق، تصور ليلى عز العرب في الوقت الحالي مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني، وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسل “امبراطورية ميم”.

"عتبات البهجة" يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة فى ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دراما رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يصور مشاهد "عتبات البهجة" بشبرامنت (خاص)

ويعود يحيى الفخراني للتعاون من جديد مع المخرج مجدي أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007.

“عتبات البهجة” يشارك فى بطولته بجانب يحيى الفخراني نخبة كبيرة من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، وليلى عز العرب، صلاح عبدالله، محسن منصور وغيرهم.

ليلى عز العرب إمبراطورية ميم النجم خالد النبوي مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024 عتبات البهجة مسلسل “عتبات البهجة”

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. عائشة بن أحمد تواصل تحضيرات "الساعة 5"

خاص| دراما رمضان 2024.. "سامانتا" تغيب عن مسلسل "الكبير أوي 8"

دراما رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يصور مشاهد "عتبات البهجة" بشبرامنت (خاص)

وئام مجدى تسترجع ذكريات تصوير "حالة خاصة" مع طه دسوقى

الليلة.. صناع "رحلة 404" ضيوف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

"حدوتة منسية" الحلقة 2.. فشل محمود حجازي في الهجرة (فيديو)

غدًا.. منى زكي وصناع فيلم "رحلة 404" ضيوف "صاحبة السعادة"

هاجر السراج: تفاعل الجمهور مع "رام الله" في "حالة خاصة" فاق توقعاتي

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

الأهلى يتراجع عن ضم محمد أبوجبل: ما علاقة كهربا؟

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل