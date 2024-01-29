دراما رمضان 2024.. ليلى عز العرب تبدأ تصوير مشاهدها في "إمبراطورية ميم"

انضمنت الفنانة ليلى عز العرب الأيام الماضية إلى قائمة أبطال مسلسل “امبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي المقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

وبدأت ليلى عز العرب منذ يومين تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل في الديكور الأساسي للعمل وتظهر ليلى خلال أحداث المسلسل بلوك جديد لجمهورها بجانب الشخصية المختلفة التي تظهر بها خلال الأحداث.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

في السياق، تصور ليلى عز العرب في الوقت الحالي مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني، وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسل “امبراطورية ميم”.

"عتبات البهجة" يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة فى ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعود يحيى الفخراني للتعاون من جديد مع المخرج مجدي أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007.

“عتبات البهجة” يشارك فى بطولته بجانب يحيى الفخراني نخبة كبيرة من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، وليلى عز العرب، صلاح عبدالله، محسن منصور وغيرهم.