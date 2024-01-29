وئام مجدى تسترجع ذكريات تصوير "حالة خاصة" مع طه دسوقى

استرجعت الفنانة الشابة وئام مجدي ذكريات تصوير مسلسل “حالة خاصة” بطولة غادة عادل والمعروض حاليًا عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ونشرت وئام مجدي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام" ظهرت خلالها رفقة الفنان طه دسوقي من كواليس تصوير مسلسل "حالة خاصة" وكتبت عليها تعليقًا يشير إلى الأحداث الأخيرة التي حدثت بينهما ضمن أحداث الحلقة السابقة وكتبت: “ولا أكنى عملت حاجة ولبستك مع أمانى إنك متجوز رام الله”.

واحتل “حالة خاصة” صدارة الأعلى مشاهدة عبر watch it خلال الفترة الماضية وجذب أبطاله رواد السوشيال ميديا بالأداء المُبهر، وبالأحداث التى جاءت واقعية بشكل كبير ومنفردة، وشهدت تصاعدًا فى الأحداث ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل لافت للنظر.

يعرض مسلسل حالة خاصة عبر WATCH IT، فقط بمثابة حلقتين كل أربعاء ومن المقرر أن تعرض الحلقة التاسعة والعاشرة- الأخيرة يوم الأربعاء المقبل.

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة" حول نديم أبوسريع، الفتى الذي فقد والدته في مقتبل حياته، ليدرس الحقوق ويتفوق ويصبح الأول على دفعته، على الرغم من معاناته من "التوحد"، ليعافر في الحياة العملية ويدخل في صراع مع المحيطين به بسبب مرضه، إلا أنه يحاول التفوق والوصول لأعلى المراتب في حياته العملية، ليقابل العديد من التحديات التي تجعله يدخل في نزاع مع الكثيرين ويتفوق فيه بفضل ذكائه اللا محدود الذي جعله واحدًا من أفضل المحامين في مصر والعالم العربي في فترة قصيرة.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجناينى.