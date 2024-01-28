الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لتعويض غيابها.. حلا شيحة بشكل مختلف فى مسلسل "إمبراطورية ميم"

حلا شيحة
حلا شيحة

تعود حلا شيحة لجمهورها من جديد بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسلها الجديد “إمبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وتسعى حلا لإثبات ذاتها من جديد وذلك بظهورها بدور جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، لتعويض فترة غيابها منذ أن قدمت مسلسل “خيانة عهد” في موسم دراما رمضان عام 2020.

وعادت حلا إلى التمثيل من جديد وذلك بعد طلاقها وتصالحها مع نقابة المهن التمثيلية بقيادة النقيب أشرف زكي وتقدم خلال المسلسل شخصية فتاة تقع في قصة حب مع النجم خالد النبوي والذي يظهر بشخصية أب لستة أبناء هم:"نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى". 

واعتزلت حلا شيحة الفن للمرة الثانية عقب زواجها من الداعية معتز مسعود، وعادت مرة أخرى عقب الانفصال بينهما.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونورالنبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عزالعرب ومنى زاهر وآدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حلا شيحه إمبراطورية ميم خالد النبوي النجم خالد النبوي دراما شهر رمضان

مواد متعلقة

"كلنا بنحبك".. هتافات داخل "الموسيقيين" لرفض استقالة مصطفى كامل

دراما رمضان 2024| روجينا تسابق الزمن للانتهاء من تصوير مسلسل "سر إلهي"

مشهد رومانسى يجمع طه دسوقى وهاجر السراج فى "حالة خاصة" (فيديو)

حدوتة منسية الحلقة الأولى| مواجهات صادمة بين أبطال المسلسل

طرح أغنية تتر مسلسل "حدوتة منسية" بصوت نداء شرارة (فيديو)

8 بوسترات دعائية منفردة لأبطال فيلم "أهل الكهف" (صور)

أحمد فهيم: دوري في "حدوتة منسية" مختلف ومتحمس لردود الأفعال

بوسي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زيه تاني" (فيديو)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

عاجل.. الفرصة الأخيرة.. مد العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" لـ3 أشهر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 فى هجوم على حدود الأردن وسوريا

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة