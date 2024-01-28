لتعويض غيابها.. حلا شيحة بشكل مختلف فى مسلسل "إمبراطورية ميم"

تعود حلا شيحة لجمهورها من جديد بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسلها الجديد “إمبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وتسعى حلا لإثبات ذاتها من جديد وذلك بظهورها بدور جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، لتعويض فترة غيابها منذ أن قدمت مسلسل “خيانة عهد” في موسم دراما رمضان عام 2020.

وعادت حلا إلى التمثيل من جديد وذلك بعد طلاقها وتصالحها مع نقابة المهن التمثيلية بقيادة النقيب أشرف زكي وتقدم خلال المسلسل شخصية فتاة تقع في قصة حب مع النجم خالد النبوي والذي يظهر بشخصية أب لستة أبناء هم:"نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

واعتزلت حلا شيحة الفن للمرة الثانية عقب زواجها من الداعية معتز مسعود، وعادت مرة أخرى عقب الانفصال بينهما.

"إمبراطورية ميم" مأخوذ عن نص الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي وحلا شيحة ونورالنبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عزالعرب ومنى زاهر وآدم وهدان وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.