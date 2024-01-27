السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بوسي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زيه تاني" (فيديو)

بوسي
بوسي

طرحت المطربة بوسي أحدث أعمالها الغنائية منذ قليل بعنوان “زيه تاني”، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون بوسي في أغنية “زيه تاني” مع كل من الشاعر الغنائي حسام الديب، والملحن محمد مدين، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وتقدم بوسي خلال الأغنية لون جديد ومختلف وتنتمى الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين.

 

وتقول كلمات أغنية “زيه تاني: ”مش هيجي زيه تاني قلبي لسة بيتخطف لو اسمه جه في لساني دة صعب جداً يتنسي ودة النسيان متخلقش في يوم عشاني لو قلبي طاوعني مرة و ميفكرش فيه ألقى عيني تخوني وتجري وتدور عليه لو عمر غاب لو فين ما كان..  انا تعبانة..  نفسي حد يشوفلي حل و بالأمانة.. عمر حبه في يوم ما قل واللي جايلي بعد منه لو مرجعش تكون نهايتي لو قلبي طاوعني مرة و ميفكرش فيه ألقى عيني تخوني وتجري وتدور عليه لو عمر غاب لو فين ما كان".

المطربة بوسي بوسى يوتيوب زيه تاني أغنية “زيه تاني” مدين

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